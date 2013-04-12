В Москве пройдет хоккейный матч сборной Германии и "Легенд СССР"

13 апреля на ледовой арене спорткомплекса "Янтарь" пройдет товарищеский матч между сборной "Легенды СССР" и сборной баварского города Ингольштадт "Селект Ингольштадта". В ее составе играют члены национальной сборной Германии разных лет.

В команде советского хоккея выступят легендарные спортсмены Александр Якушев, Юрий Ляпкин, Сергей Бабинов, Владимир Голиков, Евгений Давыдов и многие другие.

Игра приурочена к официальному визиту делегации из Германии во главе с бургомистром Ингольштадта Альбертом Виттманом.

В 2013 году международному сотрудничеству ЦАО Москвы и Ингольштадта исполняется 18 лет. За эти годы были укреплены партнерские связи в сфере экономики, культуры, образования, спорта, молодежных контактов и общественной жизни.

Также с 14 по 18 мая состоятся "Дни Москвы в Баварии", в ходе которых будет представлен директор общеобразовательных школ ЦАО.

Начало товарищеского матча – в 18:00.