Столичный ЦСКА обыграл "Металлург" в матче КХЛ

Московский хоккейный клуб ЦСКА одержал победу над магнитогорским "Металлургом" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Об этом сообщает официальный сайт лиги.

Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 2:1. Шайбы забросили нападающий магнитогорской команды Сергей Мозякин

Игра, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 2:1 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0). Открыл шет нападающий магнитогорского клуба Сергей Мозякин на 29-й минуте. Ответную шайбу забил Олег Сапрыкин на 42-й минуте.

Победу ЦСКА удалось одержать по буллитам. Шайбу забил Илья Зубов.

По итогам встречи столичный хоккейный клуб набрал 21 очко и поднялся на девятое место в Западной конференции. "Металлург" с 27 очками находится на третьей строчке в турнирной таблице Восточной конференции.