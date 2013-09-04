На Дальний Восток доставят еще 8 тонн гуманитарного груза из Москвы

Вечером 4 сентября из Москвы на Дальний Восток отправится самолет МЧС с очередной партией гуманитарных грузов. На нем полетит и 40 спасателей, которые будут заняты в ликвидации последствий наводнения.

В партию гуманитарного груза войдут продуктовые пайки, предметы первой необходимости, одежда, учебники и другие средства помощи пострадавшим. Кроме того, на Дальний Восток отправят пневмокаркасные модули, бензогенераторы, бензопилы, мобильные осветительные комплексы, гидрокостюмы, спасательные жилеты, моторные лодки. Общий вес груза составит более 8 тонн, сообщает пресс-служба столичного правительства.

Отметим, что в настоящее время в Амурской области работают 50 московских спасателей. Они продолжают работу по оказанию помощи пострадавшим, в том числе строят дамбы, подвозят гуманитарную помощь, эвакуируют людей из районов подтопления.