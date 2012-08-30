Гостиница "Метрополь" продана за 8,874 миллиарда рублей

Пятизвездочная гостиница "Метрополь" ушла с молотка за 8,874 миллиарда рублей.
Старейшую гостиницу Москвы приобрело ООО "Охотный ряд делюкс", представляющее интересы управляющей компании отеля - СП "Метрополь". Таким образом, здание перешло к той фирме, которая распоряжалась делами гостиницы до этого. Другими двумя претендентами на покупку были ООО "Старбилдинг инвестментс" и ООО "Танковый".
Сумма, по которой была продана гостиница, почти не увеличилась относительно стоимости, первоначально заявленной на аукционе. Стартовая цена здания составляла 8,7 миллиарда рублей, и ее повысили на торгах лишь один раз.
Напомним, здание имеет немалое историческое значение, и владелец будет обязан сохранить "Метрополь" как гостиницу и исторический памятник. Кроме того, по заявлению московских властей, предметы антиквариата, картины и мебель не перейдут в собственность покупателя.
Продажа "Метрополя" – первый шаг в приватизационной программе правительства Москвы. Позже столичные власти намерены выставить на торги Гостиный двор и аэропорт "Внуково".
Гостиница "Метрополь" была открыта в 1905 году. В ходе Октябрьской революции ее обороняли белогвардейцы. Затем гостиницу использовали советские власти как одну из резиденций. В конце 1920-х гостинице вернули ее прежнее значение. В 1986 году началась реставрация "Метрополя", а 5 декабря 1991 года историческое здание вновь открылось для гостей.
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