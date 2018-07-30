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Москва 24

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Город

30 июля, 18:28

Дегтярев оценил перспективы туризма Москвы

город туризм

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Кандидат в мэры Москвы Михаил Дегтярев оценил перспективы развития туризма в Москве. По его словам, развитие этой отрасли в столице позволит сделать бесплатным проезд в метро для всех жителей города, передает телеканал Москва 24.

"Наша задача, нашего штаба, провести такую реформу управления туристической отрасли, чтобы каждый турист оставлял деньги не кому-то из предпринимателей в офшорах, а москвичам, и бюджет города получал бы кратно больше денег от туризма, и за счет этого можно сделать бесплатным проезд для москвичей, бесплатные парковки, почему нет? Доплаты по социальным пособиям для москвичей, и все это только за счет туризма", – сказал он во время запуска тематического поезда метро, посвященного 95-летию ЦСКА.

Выборы мэра столицы пройдут в единый день голосования 9 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 10 часов вечера.

Из 33 кандидатов зарегистрировали четырех: Сергея Собянина, Илью Свиридова от "Справедливой России", Михаила Дегтярева от ЛДПР и Вадима Кумина от КПРФ.

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