Дегтярев оценил перспективы туризма Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Кандидат в мэры Москвы Михаил Дегтярев оценил перспективы развития туризма в Москве. По его словам, развитие этой отрасли в столице позволит сделать бесплатным проезд в метро для всех жителей города, передает телеканал Москва 24.
"Наша задача, нашего штаба, провести такую реформу управления туристической отрасли, чтобы каждый турист оставлял деньги не кому-то из предпринимателей в офшорах, а москвичам, и бюджет города получал бы кратно больше денег от туризма, и за счет этого можно сделать бесплатным проезд для москвичей, бесплатные парковки, почему нет? Доплаты по социальным пособиям для москвичей, и все это только за счет туризма", – сказал он во время запуска тематического поезда метро, посвященного 95-летию ЦСКА.
Выборы мэра столицы пройдут в единый день голосования 9 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 10 часов вечера.
Из 33 кандидатов зарегистрировали четырех: Сергея Собянина, Илью Свиридова от "Справедливой России", Михаила Дегтярева от ЛДПР и Вадима Кумина от КПРФ.
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