В ЮЗАО построят многофункциональный комплекс

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Градостроительно-земельная комиссия под руководством Сергея Собянина приняла решение о внесении изменений в правила землепользования и застройки. По адресу улица Старобитцевская, владение 16 (ЮЗАО) построят многофункциональный комплекс (МФК) площадью 13,6 тысячи квадратных метров.

В здании разместят организации бытового обслуживания, точки общепита, отделения банков, фитнес-центр и медицинский центр. Проводились публичные слушания, местные жители попросили уменьшить торговые площади до 25% от общих размеров здания.

МФК позволит отделить жилую застройку на Старобитцевской улице от МКАД и линий электропередач. Площадь земельного участка – 0,9 гектара, он будет выставлен на торги.

В октябре сообщалось, что в центре Москвы на пересечении проспекта Академика Сахарова и Садового Кольца построят многофункциональный комплекс площадью более 46 тысяч квадратных метров. Завершить строительство рассчитывают в 2022 году. Проект разработало архитектурное бюро MVRDV из Нидерландов, инвестором является группа компаний "Основа".