Ремонт площади автовокзала закончен в Солнечногорске

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Восстановительные работы площади автовокзала на улице Крестьянская в Солнечногорске полностью завершены. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта и дорожной инфраструктуры МО.

"Общая площадь ремонта составила порядка 5,4 тысячи квадратных метров", – проинформировали в ведомстве.

Отмечается, что автовокзал является важным объектом междугородних сообщений. Ежедневно он принимает более 6 тысяч пассажиров по 15 маршрутам. Это единственный автовокзал в Солнечногорске.

"Ремонт привокзальной площади позволил повысить комфорт и безопасность пассажиров", – подчеркнули в пресс-службе.

Всего в подмосковном регионе планируется отремонтировать 22 вокзальные площади в 22 городских округах.

Ранее сообщалось, что в Южном Тушине отремонтировали почти 120 подъездов. До конца года эта цифра превысит 140.