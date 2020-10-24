Более 45% москвичей получают свыше 60 тысяч рублей в месяц

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Свыше 60 тысяч рублей составляет ежемесячный доход 45 процентов жителей столицы.

Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

По его словам, за 10 лет номинальные денежные доходы москвичей выросли на 84,2 процента, тогда как в среднем по России на данную доходную группу приходится около 14 процентов населения.

Министр правительства Москвы, глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов заявил, что росту доходов в Москве способствует большой и стабильный рынок труда.

Основным источником доходов москвичей является оплата труда, которая занимает 67,6 процента в структуре денежных доходов, передает портал мэра и правительства столицы.

При этом 12,2 процента в доходах составляют социальные трансферты, 10,6 процента - доходы от собственности, 4,1 процента – доходы от предпринимательской деятельности.

Ранее Минтруд из-за роста цен на продукты питания предложил увеличить размер прожиточного минимума до 11 468 рублей, что на 625 рублей больше текущих значений.