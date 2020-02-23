Более 2 тыс человек приняли участие в согласованном мероприятии в центре Москвы

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Более двух тысяч человек приняли участие в согласованном мероприятии в центре Москвы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД РФ по Москве.
Как рассказали в пресс-службе, охрану правопорядка и безопасность граждан обеспечили сотрудники полиции и Росгвардии.
Ранее сообщалось, что в воскресенье в центре Москвы пройдут демонстрация и митинг в честь 102-й годовщины создания Советской Армии и Военно-морского флота.
Участники мероприятия стартовали от Страстного бульвара у Пушкинской площади. Завершился митинг на площади Революции.
В связи с проведением мероприятия в центре столицы были введены временные ограничения на дорогах.