Более 2 тыс человек приняли участие в согласованном мероприятии в центре Москвы

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Более двух тысяч человек приняли участие в согласованном мероприятии в центре Москвы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД РФ по Москве.

Как рассказали в пресс-службе, охрану правопорядка и безопасность граждан обеспечили сотрудники полиции и Росгвардии.

Ранее сообщалось, что в воскресенье в центре Москвы пройдут демонстрация и митинг в честь 102-й годовщины создания Советской Армии и Военно-морского флота.

Участники мероприятия стартовали от Страстного бульвара у Пушкинской площади. Завершился митинг на площади Революции.

В связи с проведением мероприятия в центре столицы были введены временные ограничения на дорогах.

