Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Жители Троицка смогут выбрать место строительства метро в городе с помощью электронного голосования, которое пройдет 8 и 9 декабря. Об этом рассказал заместитель председателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов, сообщает Агентство "Москва".

По его словам, реестр для записи откроется 27 ноября, а закроется вечером 6 декабря. Записаться можно будет через официальный портал мэра и правительства Москвы.

Проголосовать смогут граждане с постоянной регистрацией в Троицке, не младше 16 лет. Жителям предстоит выбрать точку выхода из станции. На выбор предлагаются места в центре Троицка и за пределами города.

Ранее сообщалось, что большинство пассажиров Московского метрополитена поддержали проект "Аромат в метро".

В рамках проекта оборудование по ароматизации установили в трех поездах на Филевской линии и в магазине на станции "Маяковская", где тестируют ароматы. Пассажиры могут почувствовать запах имбиря, ароматы сакуры и свежескошенной травы. Все тестируемые ароматы абсолютно безопасны для пассажиров с аллергией.

