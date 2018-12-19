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Каток на Фестивальной площади в "Лужниках" откроется 22 декабря. Его можно будет посетить до 8 января включительно, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

Там также появятся зона керлинга, горка для катания на тюбинге, площадка для ледолазания и скульптуры с подсветкой, уточнил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов. Большой искусственный каток для массового катания будет работать в рамках праздника Moscow winter Fan Fest, посвященного открытию зимнего сезона в "Лужниках". На катке установят праздничную подсветку, световые инсталляции, организуют музыкальное сопровождение.

Кроме того, можно записаться на обзорный тур по большой спортивной арене "Лужники". Посетители смогут побывать на самых интересных местах, куда обычно не пускают болельщиков на матчах.

В городе залили 120 катков с искусственным льдом. Более 40 катков есть в "Сокольниках", в Парке Горького, на "ВДНХ", в Таганском, Гончаровском и еще в 13 парках. Всего в столице открылся 1431 каток.