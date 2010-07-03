Памятник "ерунде" установили в Войковском районе. Бесформенная фигура неопределенного цвета стоит в одном из жилых дворов. Местные обескуражены и в соцсетях предлагают придумать для него легенду. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.