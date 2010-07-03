В Москве пройдет локальная замена плитки

В Москве после зимы пройдет локальная замена плитки. Работы коснутся не более 0,1% всего плиточного покрытия в городе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заммэра Москвы Петра Бирюкова.
"Примерно 0,03% после ревизии плитки, которую мы сейчас будем ремонтировать и перекладывать", – отметил Бирюков.
Бирюков уточнил, что необходимость замены плиточного покрытия связана с нарушением водителями правил парковки. По его словам, больше всего наносят вред плиточному покрытию большегрузные автомобили, которые заезжают на плитку, чтобы разгрузить товар для магазина.
Ранее сообщалось, что на Арбате отремонтируют плитку впервые за 10 лет. Специалистам-каменщикам поручили вручную удалить обветшавшие плитки и заменить их на новые.
Москвичам пообещали вести шумные работы только в дневное время и небольшими участками. Это позволит минимизировать неудобства для жителей.
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