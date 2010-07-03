На Арбате отремонтируют плитку впервые за 10 лет

На Арбате отремонтируют плиточное покрытие. Выполнить работы обещают в кратчайшие сроки, заявили ТАСС в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.
В четверг, 18 апреля, специалисты ГБУ "Автомобильные дороги" начнут ремонт плитки на одной из самых популярных пешеходных улиц столицы, отметили в ведомстве. Специалистам-каменщикам поручили вручную удалить обветшавшие плитки и заменить их на новые.
Как напомнили в комплексе городского хозяйства, в прошлый раз ремонт на Арбате проводили более десяти лет назад – в 2008 году. С тех пор часть плиточного покрытия пришла в негодность и нуждается в замене. Москвичам пообещали вести шумные работы только в дневное время и небольшими участками. Это позволит минимизировать неудобства для жителей, пояснили в ведомстве.
Ранее сообщалось о ремонте на Овчинниковской и Озерковской набережных. Там расширят тротуары и уберут провода под землю. Работы по благоустройству охватят более восьми гектаров. Во время ремонта будут временно перекрывать отдельные полосы движения.
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