ВДНХ научит мастерить елочные игрушки, гирлянды и украшения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Мастер-классы по созданию новогодних елок, гирлянд и украшений состоятся на фестивале деревянной игрушки на ВДНХ 22 и 23 декабря, сообщает пресс-служба выставки.
Фестиваль будет проходить с 11:00 до 20:00 в павильоне № 47 "Дом ремесел". На занятиях посетителей научат азам выжигания по дереву, декорирования, выпиливания лобзиком. Гости также попробуют создать новогоднюю елку, игрушку или гирлянду.
Там же запланированы соревнования для детей и взрослых на меткость, силу и сноровку. А на выставке-ярмарке покажут уникальные игрушки ручной работы.
В эти же выходные пройдет 11-й фестиваль сыра, попасть на который можно будет с 10:00 до 19:00. На нем будет доступно множество сортов фермерского сыра от 26 сыроделов России. Это и классические сыры, и необычные – с чесноком, паприкой и тмином, рокфор, пьяные козьи и коровьи сыры с вином и другие.
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