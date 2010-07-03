Москвичей попросили сообщать о нарушениях при создании островков безопасности

Фото: скриншот эфира телеканала Москва 24

ЦОДД призвал москвичей сообщать о нарушениях при создании островков безопасности на дорогах. В ряде случаев при проектировании островков не соблюдаются меры безопасности. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ЦОДД.

"Мы поддерживаем проектирование этих островков, тем не менее производство работ находится в зоне ответственности строительной организации. К сожалению, качество работ по городу совершенно разное, и мы видим, что в некоторых случаях не выполняются меры безопасности", – говорится в сообщении.

Отмечается, что все участки проведения работ на проезжей части должны быть обозначены соответствующими дорожными знаками, а также временными ограждающими конструкциями.

Кроме того, после возведения островка безопасности проверяется соответствие выполненных работ.

"Со своей стороны Транспортный комплекс и ГИБДД уже не раз обращались по данному вопросу в органы, выполняющие данные работы. С нашей стороны подобные места взяты на особый контроль. Просим также граждан, если заметят подобные случаи, обращаться к нам – мы будем принимать меры", – говорится в сообщении.

В ЦОДД пояснили, что в текущем году планируется обустроить несколько десятков островков безопасности, в том числе на улице Трофимова, Верхней Красносельской, Большой Дорогомиловской, в 1-м Войковском проезде.

Ранее стало известно, что в столице на улице Трофимова обустроили островок, призванный повысить безопасность движения, однако, как рассказали водители телеканалу Москва 24, построили конструкцию так, что ее трудно заметить, особенно в темное время суток.

Наталья Юмаева не заметила на дороге конструкцию и врезалась в бордюр. По ее словам, никаких предупреждающих знаков не было, нет их и сейчас.

В Москве ранее завершили работы по устройству двух выделенных полос и островка безопасности на Новой и Лубянской площадях. Островок безопасности разделит движение транспорта. Делается это для того, чтобы у автомобилистов появилась дополнительная полоса, которая ранее предназначалась для общественного городского транспорта.

