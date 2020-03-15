В Мытищах построили автоматизированную котельную

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Строительство автоматизированной котельной на территории городского округа Мытищи завершено. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Главгосстройнадзор по Московской области.

"В деревне Афанасово городского округа Мытищи завершено строительство автоматизированной котельной, предназначенной для обеспечения теплоснабжения и горячего водоснабжения жилых домов населенного пункта", – заявили в ведомстве.

Мощность котельной составляет 6 МВт. За счет автоматизации, в ней не предусмотрены постоянные рабочие места.

Как заявил начальник Главгосстройнадзора Артур Гарибян, объект соответствует ранее заявленным требованиям проектной документации.

Ранее, в октябре 2019 года, заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявил, что столица перейдет на автоматизированную систему отопления за пять лет. Подача тепла будет регулироваться без участия рабочих.

