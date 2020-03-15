Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

15 марта, 23:40

В Мытищах построили автоматизированную котельную

город строительство

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Строительство автоматизированной котельной на территории городского округа Мытищи завершено. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Главгосстройнадзор по Московской области.

"В деревне Афанасово городского округа Мытищи завершено строительство автоматизированной котельной, предназначенной для обеспечения теплоснабжения и горячего водоснабжения жилых домов населенного пункта", – заявили в ведомстве.

Мощность котельной составляет 6 МВт. За счет автоматизации, в ней не предусмотрены постоянные рабочие места.

Как заявил начальник Главгосстройнадзора Артур Гарибян, объект соответствует ранее заявленным требованиям проектной документации.

Ранее, в октябре 2019 года, заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявил, что столица перейдет на автоматизированную систему отопления за пять лет. Подача тепла будет регулироваться без участия рабочих.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика