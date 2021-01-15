В столице начали демонтировать новогодние украшения

Демонтаж новогодних украшений начался в Москве
Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к демонтажу части новогодних уличных конструкций, световые элементы будут украшать столицу до весны, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"После окончания праздников мы приступили к проведению демонтажа новогодних конструкций, в первую очередь с улиц уберут около тысячи елей, плакаты и некоторые объемно-декоративные элементы", – приводит слова Бирюкова Агентство "Москва".
По его словам, гирлянды и арки останутся на улицах столицы до весны.
"Зимой рано темнеет, а световые украшения служат дополнительным источником освещения, они не только украшают город, но и создают настроение у жителей и гостей столицы", – отметил Бирюков.
К Новому году и Рождеству на улицах столицы разместили более 1,5 тысячи праздничных плакатов с поздравлениями. В преддверии новогодних праздников Москву украсили световые тоннели и арки, навесы из гирлянд и светящиеся шары – всего более четырех тысяч объемных декоративных конструкций. В новогодней иллюминации используется современное энергосберегающее оборудование, которое потребляет в десятки раз меньше электроэнергии и рассчитано на работу в любых погодных условиях.
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