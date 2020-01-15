Более 33 миллионов человек посетили ВДНХ в 2019 году

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В минувшем году ВДНХ отметила 80-летний юбилей. В юбилейный год выставку посетили более 33 миллионов человек. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Москвичи и туристы гуляли здесь, посещали экспозиции и фестивали, занимались спортом, участвовали в образовательных и досуговых проектах. Они смогли оценить результаты программы возрождения ВДНХ", – рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

В рамках юбилея в 2019 году прошло более 100 мероприятий: концерты, балетные постановки, различные фестивали, образовательные форумы, международные выставки и спортивные состязания.

Перед аркой главного входа и на Центральной аллее установили арт-объекты и тантамарески в виде популярных игрушек, также на Центральной аллее обустроили сцену с интерактивным экраном.

Отмечается, что после реставрации открылись арка главного входа, павильоны № 13 "Здравоохранение" и № 58 "Земледелие", а также павильон № 14 "Азербайджан". После комплексной реставрации заработали фонтаны Дружба народов и Каменный цветок.

Ранее сообщалось, что Новый год на ВДНХ встретили более 100 тысяч человек. Жителей и гостей города ждали выступления популярных артистов, ледовое шоу, фейерверки и другие мероприятия. Большой праздничный концерт проходил на главной сцене, а на Центральной аллее для посетителей работала интерактивно-развлекательной программе "Зимняя сказка ВДНХ".