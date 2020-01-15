Более 33 миллионов человек посетили ВДНХ в 2019 году

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В минувшем году ВДНХ отметила 80-летний юбилей. В юбилейный год выставку посетили более 33 миллионов человек. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
"Москвичи и туристы гуляли здесь, посещали экспозиции и фестивали, занимались спортом, участвовали в образовательных и досуговых проектах. Они смогли оценить результаты программы возрождения ВДНХ", – рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.
В рамках юбилея в 2019 году прошло более 100 мероприятий: концерты, балетные постановки, различные фестивали, образовательные форумы, международные выставки и спортивные состязания.
Перед аркой главного входа и на Центральной аллее установили арт-объекты и тантамарески в виде популярных игрушек, также на Центральной аллее обустроили сцену с интерактивным экраном.
Отмечается, что после реставрации открылись арка главного входа, павильоны № 13 "Здравоохранение" и № 58 "Земледелие", а также павильон № 14 "Азербайджан". После комплексной реставрации заработали фонтаны Дружба народов и Каменный цветок.
Ранее сообщалось, что Новый год на ВДНХ встретили более 100 тысяч человек. Жителей и гостей города ждали выступления популярных артистов, ледовое шоу, фейерверки и другие мероприятия. Большой праздничный концерт проходил на главной сцене, а на Центральной аллее для посетителей работала интерактивно-развлекательной программе "Зимняя сказка ВДНХ".
Что восстановили и отреставрировали в Москве в 2019 году
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: