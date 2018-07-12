На западе Москвы закончили благоустройство парка 50-летия Октября

12 июля, 09:49
Фото: портал мэра и правительства Москвы
На западе столицы закончили благоустройство парка 50-летия Октября. Об этом заявил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, сообщает Агентство "Москва".
Он отметил, что по просьбам местных жителей в проект благоустройства добавили дополнительные входные группы в парк, в том числе для родителей с колясками и маломобильных граждан. Площадь парка увеличили и оборудовали там 12 спортивных и 12 детских площадок. Помимо площадок для волейбола, баскетбола, бадминтона, настольного тенниса, площадок для воркаута и уличных тренажеров, в парке создан профессиональный скейт-парк и скалодром. Также в парке проложили вело- и беговую дорожки и оборудовали 12 велопарковок.
Парк начали благоустраивать в августе 2017 года. По всей территории высадили 400 деревьев и 5 тысяч кустарников, обустроили 200 тысяч квадратных метров газона и разбили 7 тысяч "квадратов" цветников. Для собаководов в парке появились две площадки для выгула и дрессировки собак с ограждениями и необходимым оборудованием.
По всему парку построили 12 павильонов: администрация, детский игровой клуб, пункты проката, кафе, пункты питания и шахматная беседка и другие. Теперь там также работает сцена для массовых мероприятий.
Помимо этого, в парке установили 1281 фонарей, построили семь пунктов охраны.В центральную часть вернули обновленную композицию "Ладошки", ставшую для жителей символом этого парка. Теперь там также есть Wi-Fi.
Благоустройство парков Москвы
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: