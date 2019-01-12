Темы дня

Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

16:58

Тематический парк появится в Мневниках к 2021 году

город парки благоустройство

16:58

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Тематический природный парк и два моста появятся в Мневниках к 2021 году, сообщает Стройкомплекс Москвы.

Как рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, к 2021 году столичные власти планируют построить два моста – автомобильный и пешеходный. Это поможет связать Фили с районом Мневники, пояснил он.

По словам Хуснуллина, Мневниковскую пойму ожидает масштабное благоустройство. "Будет создана комфортная прогулочная набережная, появится тематический природный парк", − уточнил он. Сейчас разрабатывается его концепция, добавил заммэра.

Хуснуллин пообещал, что после завершения работ Мневники превратятся в "один из лучших районов столицы".

Также стало известно, что к 2035 году парков в ТиНАО станет в пять раз больше. Об этом заявил Сергей Собянин. По словам мэра, в рамках программы по созданию комфортной городской среды в двух округах ТиНАО станет в общей сложности 90 парков.

город парки благоустройство

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика