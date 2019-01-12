Тематический парк появится в Мневниках к 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Тематический природный парк и два моста появятся в Мневниках к 2021 году, сообщает Стройкомплекс Москвы.

Как рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, к 2021 году столичные власти планируют построить два моста – автомобильный и пешеходный. Это поможет связать Фили с районом Мневники, пояснил он.

По словам Хуснуллина, Мневниковскую пойму ожидает масштабное благоустройство. "Будет создана комфортная прогулочная набережная, появится тематический природный парк", − уточнил он. Сейчас разрабатывается его концепция, добавил заммэра.

Хуснуллин пообещал, что после завершения работ Мневники превратятся в "один из лучших районов столицы".

Также стало известно, что к 2035 году парков в ТиНАО станет в пять раз больше. Об этом заявил Сергей Собянин. По словам мэра, в рамках программы по созданию комфортной городской среды в двух округах ТиНАО станет в общей сложности 90 парков.