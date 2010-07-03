В районе Аэропорт появится детский сад на 150 мест

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столичном районе Аэропорт появится детский сад на 150 мест. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).

Новый детский сад появится на улице Черняховского, владение 19. Он будет рассчитан на шесть групп. В одной группе будут дети в возрасте от трех до четырех лет, в другой – дети среднего возраста с четырех до пяти лет. Остальные четыре группы будут рассчитаны для детей старшего и подготовительного возраста.

Отмечается, что в каждой групповой ячейке будут раздевалки, место для отдыха, буфетные и туалетные помещения. В раздевалках будут шкафы, в которых можно будет просушить одежду и обувь детей. В здании оборудуют музыкальный и спортивный залы, а также кабинеты логопеда и психолога. Для хранения инвентаря рядом с залами будут находиться кладовые.

В дошкольном учреждении также появятся медицинские помещения, кабинеты заведующего и методический. Для удобства передвижения детей и взрослых в здании оборудуют два лифта.

Ранее в столичном районе Кунцево построили новый детский сад. Это трехэтажное здание, построенное по индивидуальному проекту. В нем разместятся 12 групп.

В здании также оборудуют бассейн, музыкальный и спортивный залы, кабинеты логопеда и психолога. На уровне третьего этажа появятся открытые террасы с теневыми навесами. Ожидается, что первых воспитанников детский сад примет в начале учебного года.

