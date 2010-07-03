Эксперты определили самые востребованные профессии в Москве через 5 лет

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Наиболее востребованными профессиями в Москве через пять лет будут программисты и инженеры. К такому выводу пришли эксперты Центра тестирования и развития "Гуманитарные технологии", сообщает ТАСС.

На третьем месте оказались специалисты в сфере маркетинга и продаж. Далее следуют педагоги и врачи. В качестве основы для анализа были взяты данные рекрутинговых компаний и портала об актуальных в будущем профессиях, а также информация из открытых источников.

При этом подчеркивается, что этот прогноз является примерным, поскольку предсказать перемены на рынке труда достаточно тяжело.

"Первое, что мы должны сказать школьникам, – мы можем что-то попытаться спрогнозировать, но мир настолько изменчив, что не получится выбрать какую-то одну профессию", – заключили эксперты.

Ранее эксперты сервиса по поиску работы и сотрудников узнали, какие профессии россияне считают самыми интересными. Лидером стала профессия дизайнера. За нее проголосовали 31,8% респондентов. Следом за ней расположилась работа журналиста – 28,9%.