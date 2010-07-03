Сотня столичных заказчиков прошла обучение в Летней школе

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Летняя школа участников рынка закупок стартовала на этой неделе в Москве, сообщил заммэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Проект осуществляется по инициативе столичных властей и направлен на повышение профессионального уровня заказчиков и поставщиков.

"Проект был запущен в прошлом году, оказался востребованным у специалистов контрактных служб. Что называется, "по многочисленным просьбам слушателей" в текущем году Летняя школа вновь распахнула свои двери. Стремление участников рынка закупок повышать свою квалификацию понятно, особенно с учетом изменений законодательства в этой динамично развивающейся сфере. Мы рассчитываем, что подобные встречи станут традиционными", – сказал Ефимов.

Глава департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев при этом уточнил, что для заказчиков предусмотрено две смены Летней школы, для предпринимателей – три.

"Сто представителей столичных учреждений прошли обучение в первую смену Летней школы, еще сто ждем на следующей неделе. Хотя желающих гораздо больше. Для предпринимателей запланированы три смены с 17 июля. Но уже сегодня регистрация приостановлена, так как количество регистраций более 800. Все это подтверждает востребованность подобного формата и желание сотрудничать с городом. При формировании программы постарались минимизировать количество теории, сориентировав лекторов на прикладной характер обучающего контента", – сказал Дегтев.

Он отметил важность выстраивания конструктивного диалога и формирования профессионального сообщества. "Профессиональное сообщество, которое формируется на таких мероприятиях, имеет особую ценность для развития системы в целом и отдельных ее компонентов. В один из дней прошла оживленная дискуссия с разработчиками Единой информационной системы торгов (ЕАИСТ). Заказчиками высказано огромное количество предложений, которые будут взяты на вооружение и будут учтены в ходе обновлений системы", – добавил он.

В дискуссии приняли участие специалисты департамента информационных технологий Москвы и разработчики. Среди лекторов Летней школы – опытные руководители контрактных служб столицы, представители ФАС по Москве, авторитетные эксперты контрактной системы страны.

На одном из проведенных семинаров начальник отдела проверок управления контроля в сфере закупок Главконтроля Мария Хмельницкая рассказала о работе ведомства по предупреждению и выявлению нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок. Так, сегодня Главконтролем осуществляет три вида контроля – предварительный, текущий и последующий.

"Именно предварительный контроль дает самый высокий эффект – более 80 процентов предотвращенных нарушений. Благодаря этому механизму мы оперативно реагируем на потенциальные риски, что позволяет минимизировать, а в большинстве случаев вообще исключить нарушения законодательства о контрактной системе", – отметила Хмельницкая.

В конце второго дня обучения слушатели поделились своими положительными впечатлениями о прошедших занятиях и выразили желание поучаствовать в подобном формате обучения в следующий раз. Летняя школа – отличный способ получить знания непосредственно у спикеров-практиков, которые передают свой личный опыт слушателям, отметила представитель подведомственной организации департамента здравоохранения Москвы Юлия Архипова.

"На этой площадке мы смогли получить не только знания от экспертов, но и транслировать свой опыт коллегам из других профильных подразделений. Программа и первого, и второго дня была интересна и насыщена лекциями и практиками", – подчеркнула она.

Вторая смена для заказчиков пройдет 13–14 августа. Отдельные три смены обучения для компаний-поставщиков и предпринимателей стартуют с 20 августа. Участие бесплатное.