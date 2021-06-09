Территорию Ветакадемии заасфальтировали после обращения студентов к Петру Толстому

Фото: Александр Чикин
Ремонт асфальта на территории Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии – МВА имени К. И. Скрябина подходит к концу. Работы стартовали после обращения студенческого актива вуза к депутату Госдумы РФ от Люблинского округа столицы Петру Толстому.
"Считаю, что проблемы округа удается решать эффективнее именно благодаря гражданскому взаимодействию. Еще раз благодарю студентов вуза за активность и неравнодушие. Вместе мы сможем сделать район еще уютнее и комфортнее", – сказал Толстой.
На территории академии разбиты живописные аллеи, по которым любят прогуливаться не только учащиеся, но и остальные горожане, однако за годы их состояние существенно ухудшилось. С инициативой провести ремонт студенты обратились к депутату в середине мая.
Парламентарий вмешался в ситуацию, после чего во двор вуза заехала ремонтная техника. За прошедшие выходные рабочие устранили большую часть повреждений асфальта. Оставшийся незначительный объем работ выполнят чуть позже.
Ранее сообщалось, что Толстой вместе с местными жителями посадил более 20 лип и рябин в Выхино-Жулебине. Политик обратил внимание на предложение местных активистов по еще большему озеленению района, предложив им направить соответствующую просьбу на сайт проекта "Активный гражданин".
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