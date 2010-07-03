Фотозону в виде кабины канатной дороги установят на Воробьевых горах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Фотозону в виде кабины Московской канатной дороги установят на Воробьевых горах в День города. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу канатной дороги.

"7 сентября 2019 года Московская канатная дорога установит на смотровой площадке на Воробьевых горах знаковую фотозону – символ прочности и надежности человеческих взаимоотношений", – рассказали в пресс-службе.

В этот же день для гостей канатной дороги будут играть известные песни о Москве, а в кабинках – транслироваться поздравления с Днем города.

День города будет отмечаться 7 и 8 сентября. Для гостей выступит более тысячи популярных исполнителей. Основная часть событий будет посвящена 80-летнему юбилею ВДНХ.

В Москве будут действовать восемь спортивных объектов: 35-метровый бассейн для sup-серфинга, восьмиметровый скалодром, площадка для занятий паркуром, скейт-парк, зиплайн- и хайлайн-трассы, фристайл-слалом на роллердроме и другие.

В спорткомплексе "Лужники" 7 сентября состоится праздник "Спортивная столица – 2019", посвященный Дню города. Начнется он в 11:00 на территории Северного спортивного центра при участии более четырех тысяч сотрудников строительных, медицинских и спортивных организаций столицы и членов их семей. С приветствием к участникам обратятся представители Москомспорта.

Всего в дни празднования город украсят более 2,8 тысячи конструкций. Состоится более 100 различных активностей, в которых примет участие свыше 25 тысяч человек. На Тверской запланировано порядка 600 мероприятий.

В 21:00 7 сентября над Москвой прогремит традиционный салют. Красочные залпы можно будет увидеть с 33 площадок, большая часть которых находится в парках. Представления продлятся не менее пяти минут.

