Порядок на матче ЦСКА - "Манчестер" обеспечат более 1 тыс. полицейских

Более 1 тысячи полицейских, военнослужащих Внутренних войск и дружинников обеспечат порядок на игре ЦСКА с одним из сильнейших клубов Англии - "Манчестер Сити", сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Матч Лиги чемпионов пройдет 23 октября в 20.00 на стадионе "Арена Химки". По оценке правоохранительных органов, на него могут прийти до 10 тысяч человек.

Напомним, что прошлую игру армейцев в Лиге чемпионов с чешской "Викторией" перенесли именно из-за состояния газона. Тогда московскому клубу пришлось проводить матч на питерском стадион "Петровский" в Санкт-Петербурге.

После двух туров ЦСКА делит с "Манчестер Сити" второе место в группе D. Оба клуба набрали по три очка. Армейцы в первом матче проиграли мюнхенской "Баварии" 3:0, а затем обыграли чешскую "Викторию" 3:2. Результат сегодняшнего матча во многом определит, смогут ли армейцы продолжить борьбу за выход из группы.

Для обеспечения порядка на другой игре - матче группового этапа Лиги Европы между махачкалинским "Анжи" и норвежским "Тромсе" - на стадионе "Сатурн" в подмосковном Раменском 24 октября будут присутствовать 710 сотрудников полиции.

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