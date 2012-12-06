8 декабря в "Лужниках" пройдет "Кубок Наций 2012" по воркауту

8 декабря в УСЗ "Дружба" состоится торжественное открытие I Международных соревнований по воркауту - "Кубок Наций 2012".

На один день УСЗ "Дружба" превратится в место средоточия турников, перекладин и брусьев, на которых молодые спортсмены продемонстрируют свое мастерство.

Организаторы сообщают, что в соревнованиях примут участие более 300 атлетов из США, Испании, Латвии, Литвы, Эстонии, Украины и России.

Специально для чемпионата на арене "Дружбы" организаторы возведут многофункциональную площадку, оснащенную всем необходимым для проведения состязании по воркауту, джимбару и технике на турнике.

Зрителей ждут показательные выступления от сильнейших спортсменов мира по воркауту, кроссбару, паркуру, а также мастер-класс от четырехкратных рекордсменов Книги рекордов Гиннеса братьев Даниила и Кирилла Калуцких.

Состязания начнутся в 14.00 по адрес Лужнецкая набережная, д.24, стр.5.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!