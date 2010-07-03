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14:22

Первый аккредитованный робоэдвайзер появился в России

финансы

14:22

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Фото: depositphotos/Vitaly.R

Сервис "Советник по инвестициям" (робоэдвайзер) платформы "ВТБ Мои Инвестиции" стал первой в России официально аккредитованной программой для предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций пользователям, сообщается в пресс-релизе. Разрешение было выдано Саморегулируемой организацией "Национальная финансовая ассоциация" (СРО НФА).

Робоэдвайзер помогает самостоятельно сформировать индивидуальный инвестиционный портфель из акций, облигаций и паев индексных фондов. После заполнения онлайн-анкеты, сервис автоматически определит риск-профиль инвестора, структуру портфеля, уточнит сумму и валюту вложений, а также порекомендует набор ценных бумаг.

Кроме того, он отслеживает состояние портфеля в режиме реального времени и в случае необходимости предлагает пользователю приобрести более выгодные бумаги. Все сделки клиент заключает самостоятельно.

Методика формирования индивидуальных рекомендаций робоэдвайзера основана на профессиональной экспертизе аналитиков ВТБ Капитал Инвестиции.

"Среди брокерских приложений у нашего робоэдвайзера нет аналогов, поддерживающих как ребалансировку портфеля клиента, так и полноценные торговые функции. Для нас большая честь стать первой в России аккредитованной платформой с данным сервисом. Уверен, это сделает работу в "ВТБ Мои Инвестиции" еще более удобной и поможет розничным инвесторам увеличить свой капитал. По нашим прогнозам, в ближайшее время робоэдвайзером будут пользоваться более 150 тысяч наших клиентов", – отметил главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции Владимир Потапов.

С момента запуска в "ВТБ Мои Инвестиции" работают более 55 тысяч пользователей, которые совершили миллион сделок с оборотом свыше 750 млрд рублей.

финансы

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