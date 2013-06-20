Расписание электричек изменится на Рижском и Казанском направлениях

Из-за летних путевых работ в конце июня изменится расписание электричек на Московской железной дороге. Ознакомиться с подробным расписанием можно на вокзалах и остановочных пунктах МЖД.

24 по 29 июня ремонт будет проводиться на Рижском направлении. В связи с этим часть ночных поездов будут отправляться и прибывать в конечный пункт раньше или позже графика. Интервал составит от 2 до 23 минут.

На участках Тушино – Москва Рижская, Нахабино – Москва Рижская из расписания будут выведены несколько электричек. А из расписания на участке Перерва – Дедовск будут выведены электрички № 6452/6451 и № 6448/6447, они проследуют по укороченному маршруту.

На Казанском направлении работы пройдут с 24 по 27 июня. В эти дни несколько электропоездов также будут отправляться и прибывать на конечные станции раньше или позже графика. Кроме того, на участке Рязань-1 – Сасово будут выведены из расписания электропоезд № 6045, отправлением из Сасово в 13.12 и поезд № 6044, который отправляется со станции Рязань-1 в 12.34.

Также на участке Сасово – Кустаревка из расписания выводятся электрички № 6058 (отправлением в 15.40 из Сасово) и № 6057 (отправлением в 17.00 из Кустаревки). Как сообщает пресс-служба МЖД, это дневные составы с незначительным пассажиропотоком.

28 июня железнодорожники приступят к ремонту первого главного пути станции Нижнемальцево и продолжат работы на перегоне Сотницыно – Нижнемальцево. В связи с этим несколько электропоездов прибудут на конечные позже графика (интервал от 4 до 7 минут).

Кроме того, 24, 27 и 30 июня на перегоне Кустаревка – Свеженькая будет проводиться капитальный ремонт пути. На участке Сасово – Свеженькая из расписания будут выведены два дневных рейса № 6956 (в 12.45 из Сасово) и № 6957 (в 16.47 из Свеженькой).