Расписание движения подмосковных электричек изменится с 12 марта

В связи с проведением ремонтных работ на Белорусском, Казанском и Павелецком направлениях меняется расписание движения пригородных электропоездов.

Так, с 12 марта изменяется расписание электричек Белорусского направления на участке Кубинка – Вязьма. Несколько поездов будут отправляться раньше или позже графика, часть электричек будет курсировать по укороченным маршрутам, несколько пригородных составов на время проведения ремонта выводится из расписания.

На Казанском направлении с 12 марта будет проводиться ремонт на перегоне Кораблино – Ряжск-1, с 19 марта начнется ремонт на главных путях перегонов Подлипки – Луховицы, Голутвин - Пески и станции Голутвин. С 21 марта путевая техника начнет работу на перегоне Рязань-1 – Лесок, а с 26 марта на станции Хрущево. В связи с этим существенно изменится расписание электричек, они будут отправляться раньше или позже графика, часть электропоездов выводится из расписания.

На Павелецком направлении МЖД с 16 по 31 марта только по выходным дням будет ремонтироваться контактная сеть на перегоне Кашира – Ожерелье. В связи с этим расписание движения электропоездов будет частично изменено.