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09 октября 2013, 12:28

Город

На Киевском направлении задерживаются электрички

Движение электричек на Киевском направлении Московской железной дороги задерживается. Об этом сообщает столичный департамент транспорта.

В настоящее время с отставанием в графике следуют 5 составов. Ожидается, что максимальная задержка составит порядка 60 минут.

В ведомстве призывают заранее планировать время в пути и выбирать альтернативные маршруты.

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