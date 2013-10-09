На Киевском направлении задерживаются электрички

Движение электричек на Киевском направлении Московской железной дороги задерживается. Об этом сообщает столичный департамент транспорта.

В настоящее время с отставанием в графике следуют 5 составов. Ожидается, что максимальная задержка составит порядка 60 минут.

В ведомстве призывают заранее планировать время в пути и выбирать альтернативные маршруты.

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