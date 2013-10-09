09 октября 2013, 12:28Город
На Киевском направлении задерживаются электрички
Движение электричек на Киевском направлении Московской железной дороги задерживается. Об этом сообщает столичный департамент транспорта.
В настоящее время с отставанием в графике следуют 5 составов. Ожидается, что максимальная задержка составит порядка 60 минут.
В ведомстве призывают заранее планировать время в пути и выбирать альтернативные маршруты.
Сайты по теме
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!