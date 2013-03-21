Экстремалы из Москвы незаконно забрались на пирамиду Хеопса

Группа экстремалов из Москвы незаконно забралась на пирамиду Хеопса в Египте.

"Чтобы пробраться на пирамиду, нам пришлось около 5 часов прятаться от охранников в гробнице недалеко от подножия пирамиды Хеопса, поеживаясь от холода. Мы должны были залезть. Сейчас или никогда!", - пишет в своем блоге в Livejournal один из участников восхождения.

Несмотря на принятые предосторожности, молодые люди были задержаны охранниками. Безрассудный поступок обошелся экстремалам в сто долларов штрафа.

"Мы попали на территорию пирамид еще днем, как самые обычные туристы по билетику. По законам Египта, проникновение на пирамиды может караться тюремным сроком от 1 до 3 лет", - сообщает в своем блоге участник восхождения.

Кстати, забираться на пирамиды запрещено уже больше 30 лет, и виной тому - туристы. Запрет ввели после нескольких несчастных случаев, - в каждом из них туристы сорвались с высоты и разбились насмерть.