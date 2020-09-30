В Измайлове пройдет Деловой форум российских СМИ

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С 19 по 21 октября в конгресс-центре отеля "Гамма-Дельта-Измайлово" пройдет 10-й Деловой форум СМИ "Качественная пресса и перспективы ее развития".



Организатором форума выступили дирекция и оргкомитет "Золотого фонда прессы" и журнал "Журналист". В программе форума – выступления медиаэкспертов и практиков, открытые дискуссии и воркшопы, а также награждение победителей конкурсов "Главный редактор года", "Голос парламента", "Золотой лотос", "Хрустальная матрешка", "Маленький принц", "Лучший дизайн СМИ".

Участие в форуме примут руководители средств массовой информации, представители Совета Федерации ФС РФ, Государственной думы, отраслевых структур субъектов Российской Федерации, российские и зарубежные эксперты.