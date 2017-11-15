Госдума приняла во втором чтении законопроект о введении tax free в России

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект о введении в России системы tax free. Решение об этом приняли на пленарном заседании Госдумы.

Как сказано в пояснительной записке к документу, текст которой приводит Агентство "Москва", законопроект позволит гражданам стран, не входящих в Евразийский экономический союз иностранных государств, получить компенсацию по налогу на добавленную стоимость, уплаченному за товары, которые они собираются вывезти за пределы таможенной территории ЕАЭС.

Документ также предоставляет гражданам стран, не входящих в ЕАЭС, право на вычет сумм налога на добавленную стоимость (НДС), исчисленных налогоплательщиками-организациями розничной торговли по реализованным ими товарам.

Кроме того, устанавливается нулевая ставка НДС на услуги, предоставленные иностранцам в период их пребывания на территории России.

В июне 2017 года законопроект о введении в России системы tax free одобрили в комиссии по законопроектной деятельности правительства РФ. А еще ранее, в апреле 2017 года, сообщалось о планах по запуску системы tax free в 40 российских магазинах, сначала – в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. Тогда уточнялось, что сумма покупки, с которой можно будет получить возмещение НДС, составит 10 тысяч рублей.

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