В Москве 70% госзакупок начнут проводить по стандартизированным процедурам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В рамках стандартизации госзакупок в столице утверждено 288 комплектов типовых закупочных документов, в 2020 году в список вошли 73 комплекта. По стандартизированным процедурам будут проводиться 70% городских закупок, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что около 30% комплектов приходится на закупки в городском хозяйстве, 26 процентов – в сфере имущества и транспорта, примерно по 10% закупок – на общегородские потребности, здравоохранение и образование.

"Применение единых стандартов повышает прозрачность закупочных процедур, усиливает конкуренцию, сокращает риски их обжалования и позволяет более эффективно использовать бюджетные средства. За 11 месяцев 2020 года с использованием типовой документации было проведено свыше 45 тысяч закупок общим объемом 414 миллиардов рублей, при этом экономия госзаказчиков Москвы составила более 42 миллиардов рублей", – приводятся слова Ефимова на портале мэра и правительства Москвы.

Ранее на портале поставщиков заработал сервис универсального электронного документооборота малых закупок. Сервис позволяет поставщику сформировать электронный документ из личного кабинета, который будет служить счетом-фактурой и актом приема-передачи. Там же можно поставить на документе электронную подпись и направить его в бухгалтерскую систему заказчика.

Летом к порталу поставщиков подключились 36 регионов России. Сергей Собянин подчеркивал, что закупки совершаются в облегченном, прозрачном и автоматизированном режиме. Мэр отмечал, что с каждым днем наблюдается увеличение востребованности данного портала.