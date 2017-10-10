Число атак на банкоматы в России увеличилось

ТАСС/YAY

Число атак на банкоматы в России возросло. Ущерб от нападений на автоматы с наличностью в 2017 году может составить 10 миллиардов рублей. Одна из причин интереса мошенников в АТМ – снижение расходов на охрану. За первое полугодие 2017 года банки сократили эту статью затрат на 9 процентов.

В прошлом году потери финансово-кредитных организаций действий злоумышленников составили до семи миллиардов рублей. В 2017 году показатель может увеличиться. При этом в России мошенники нападают на банкоматы реже, чем в Европе. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на представителей компании "Информзащита", специализирующейся на вопросах кибербезопасности.

По данным экспертов, в прошлом году на АТМ в странах Европы совершили 26 620 атак, в результате которых банки потеряли 414,64 миллионов долларов. В этом году число атак на банкоматы европейских банков вырастет на 30 процентов, утверждают специалисты.

Атаки на банкоматы делятся на физические и логические. В первом случае АТМ вскрывают ломом или используют взрывное устройство. Во втором случае, злоумышленники проникают во внутреннюю сеть банков для управления банкоматными сетями. Таким образом кибермошенник запускает в АТМ вредоносное программное обеспечение и снимает денежные средства в офлайне.