Число атак на банкоматы в России увеличилось

10 октября 2017, 10:56
ТАСС/YAY
Число атак на банкоматы в России возросло. Ущерб от нападений на автоматы с наличностью в 2017 году может составить 10 миллиардов рублей. Одна из причин интереса мошенников в АТМ – снижение расходов на охрану. За первое полугодие 2017 года банки сократили эту статью затрат на 9 процентов.
В прошлом году потери финансово-кредитных организаций действий злоумышленников составили до семи миллиардов рублей. В 2017 году показатель может увеличиться. При этом в России мошенники нападают на банкоматы реже, чем в Европе. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на представителей компании "Информзащита", специализирующейся на вопросах кибербезопасности.
По данным экспертов, в прошлом году на АТМ в странах Европы совершили 26 620 атак, в результате которых банки потеряли 414,64 миллионов долларов. В этом году число атак на банкоматы европейских банков вырастет на 30 процентов, утверждают специалисты.
Атаки на банкоматы делятся на физические и логические. В первом случае АТМ вскрывают ломом или используют взрывное устройство. Во втором случае, злоумышленники проникают во внутреннюю сеть банков для управления банкоматными сетями. Таким образом кибермошенник запускает в АТМ вредоносное программное обеспечение и снимает денежные средства в офлайне.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: