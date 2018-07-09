Расходы бюджета на здравоохранение к 2021 году увеличатся почти на 100 миллиардов рублей

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Министерство финансов России заложило в проект бюджета на следующие три года рост расходов на здравоохранение до 572,5 миллиарда рублей в 2021 году.
Согласно документу "Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2019-2021 годы", опубликованному на сайте комитета Госдумы, расходы федерального бюджета на здравоохранение в 2019 году 459,5 миллиарда рублей, а в 2020 году – 563,2 миллиарда. В 2018 году расходы на здравоохранение составляют 479,7 миллиарда рублей.
Также в документе отмечается, что в 2019 году доходы бюджета Пенсионного Фонда России вырастут на 352 миллиарда рублей и составят 8,5 триллиона рублей.
Весной 2018 года правительство России выделило десять миллиардов рублей на дооснащение детских поликлиник.
При этом уточнялось, что 9,65 миллиарда рублей выделят Минздраву для софинансирования расходов по региональным программам развития материально-технической базы детских поликлиник. Оставшиеся 350 миллионов рублей получит Федеральное медикобиологическое агентство.
В марте в ходе ежегодного обращения к Федеральному собранию Владимир Путин заявил, что расходы на здравоохранение в России необходимо увеличить вдвое. По словам президента, качественная медицина должна быть доступной и ориентироваться на самые высокие мировые стандарты.
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