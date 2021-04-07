Абрамченко поручила оперативно выделить деньги на мусорные баки

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила ускорить выделение средств на закупку контейнеров для раздельного сбора отходов. Об этом сообщает РБК.
В 2020 году срыв сроков поставки этих баков привел к отставке замглавы Минприроды Константина Румянцева.
Абрамченко дала Минприроды время до 12 апреля. За этот срок ведомство должно внести в правительство проект постановления для предоставления регионам средств на приобретение контейнеров для раздельного сбора отходов в 2021 году.
Вице-премьер 2 февраля уже поручала Минприроды и Минфину найти источники финансирования и способы обеспечить регионы новыми контейнерами, однако требование не было исполнено.
"Обращаю внимание на недопустимость затягивания сроков выполнения поручения правительства от 2 февраля", – отмечается в поручении вице-премьера от 2 апреля, отправленном в Минприроды.
Источник издания в российском правительстве уточнил, что средства на баки должны быть выделены из не использованного в прошлом году резерва средств Минприроды, в том числе из нацпроекта "Экология".
Собеседник издания отметил, что размер субсидии определяется по итогам обработки заявок регионов, которые поступали минимум полгода.
Проблема в том, что до сих пор поступили не все заявки, а значит, нельзя определить сумму необходимой поддержки, сообщил источник в Минприроды. Он не уточникл,сколько еще в ведомстве планируют ждать заявки.
В 2020 году на закупку контейнеров правительство согласовало выделение миллиарда рублей, однако регионы деньги не получили, средства вернулись в бюджет. Указанной суммы могло хватить за приобретение 70 тысяч контейнеров, сообщала пресс-служба правительства. Всего регионам нужно 290 тысяч новых баков, чтобы организовать раздельный сбор отходов. Сумма закупки может равняться 4 миллиардам рублей.
Абрамченко также поручила главе Минприроды доложить о наказаниях, которые понесли работники, сорвавшие исполнение февральского поручения.
В правительстве рассматривают возможность снять с региональных операторов ограничение на затраты при покупке контейнеров. Сейчас они могут тратить не более 1% от своей выручки, это ограничение установлено ФАС для сдерживания роста тарифов. Другой вариант – разрешить операторам приобретать баки в лизинг, отметил источник в Минприроды.
9 апреля состоится Госсовет, на котором планируется обсудить указанные меры поддержки операторов, рассказал один из собеседников РБК.
Ранее с предложением действовать через региональных операторов выступал гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев.
"Ее можно решать следующими способами – раздать деньги/контейнеры или создать условия для участников рынка приобретать контейнеры самостоятельно, используя соответствующие меры поддержки. <...> Второй вариант – отнесение этих затрат на себестоимость оказываемой услуги", – заявил он.
Исполнительный директор ассоциации "Чистая страна" Руслан Губайдуллин считает самостоятельную закупку контейнеров операторами при снятии ограничений в объеме 1% от валовой выручки наиболее удачным решением. При этом приобретение баков в лизинг он назвал неоправданной мерой.
"Это, скорее, мера поддержки лизинговых компаний, а не участников рынка обращения с отходами. Контейнеры изнашиваются, их срок службы – три-пять лет. К тому же для лизинга, как правило, необходимо оплачивать страховку, которая не учитывается в тарифе. Это невыгодно операторам", – заключил эксперт.
Ранее сообщалось, что в Москве за 2020 год раздельно собрали в 1,5 раза больше мусора по сравнению с 2019 годом. При этом дополнительные контейнеры пока устанавливать не планируют.
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