"Газпром" прекратил поставки немецкой Uniper

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Компания "Газпром" перестала осуществлять поставки немецкой Uniper. В Германии назвали это нарушением обязательств по контракту, передает ТАСС.

"Газпром" нарушает долгосрочные контракты на поставку газа и стал ненадежным поставщиком для Uniper, а также для немецкого и европейского газового рынка", – говорится в заявлении немецкой компании.

По словам ее представителей, "Газпром" уменьшил поставки российского газа с 14 июня. А с конца августа, после перебоев в поставках, они были полностью прекращены.

Ранее глава концерна Uniper Клаус-Дитер Маубах назвал нарушением контракта объявленный "Газпромом" форс-мажор по поставкам газа. По его словам, с середины июня российская компания не поставляла объемы газа, которые были законтрактованы и оплачены.

В свою очередь, канцлер ФРГ Олаф Шольц до этого также заявил, что считает Россию ненадежным поставщиком газа. Он уточнял, что существующих магистралей хватит для того, чтобы РФ давала контрактные объемы газа.



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