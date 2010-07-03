Тушите свет. В Москве стартовала акция "Час Земли"

Фото: ТАСС/Татьяна Белякова

Россия в одиннадцатый раз присоединилась к всемирной акции WWF "Час Земли". В субботу, 30 марта, в 20:30 жители столицы выключили свет и электроприборы у себя в домах и на предприятиях, выражая таким образом неравнодушие к будущему планеты и привлекая внимание к бережному отношению к природе и проблеме изменения климата. При этом выключение света носит символический характер и не направлено на экономию электричества.

Где погаснут огни столицы

Столица участвует в международной экологической акции с 2009 года. В этом году к акции впервые присоединились столичные центры госуслуг "Мои документы". В знак заботы о будущем планеты отключено фасадное освещение всех 130 московских офисов.

Архитектурно-художественную подсветку и круговые медиафасады отключили на Останкинской телебашне. В итоге самое высокое сооружение Москвы стало едва заметным на фоне вечернего неба. Различить башню можно лишь по заградительным огням на антенне и балконах.

К акции присоединились 15 парков. В Парке Горького погасли лампы на главном символе площадки – десятиметровой арке главного входа. В музее-заповеднике "Царицыно" выключили подсветку на фасадах Большого и Малого дворцов, а также Оперного и Хлебного домов. В парке "Зарядье" отключили ландшафтную подсветку и архитектурную подсветку зданий медиацентра, "Заповедного посольства" и стеклянной коры.

Фото: ТАСС/Новодережкин Антон

Также отключено внешнее освещение официальной резиденции российского президента. На час погасли архитектурный ансамбль Московского Кремля, храм Христа Спасителя, стадион "Лужники", Большой театр, Госдума и Совет Федерации, павильон Московских центральных диаметров (МЦД), Смоленский метромост и монорельс. К "Часу Земли" присоединились здания на улицах Новый Арбат и Тверской, гостиницы и вокзалы.

"Подобные мероприятия особенно важны для крупных городов, так как именно здесь потребляется наибольшее количество природных ресурсов. Акция "Час Земли" – это не только отключение света, но прежде всего отличная возможность для жителей мегаполиса задуматься о своих действиях и личной ответственности", – отметил руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды города столицы Антон Кульбачевский.



"Мосгорсправка": международная акция "Час Земли"

История акции

Международная экологическая акция "Час Земли" проводится ежегодно. Организаторы крупнейшего международного экологического события призывают отключить электричество всего на час, чтобы привлечь внимание к проблемам изменения климата, негативного воздействия производств на окружающую среду, а также экономии природных ресурсов.

Впервые акция прошла в 2007 году в Австралии, а уже на следующий год к ней присоединились 35 стран мира. К сегодняшнему дню в ней принимают участие более 2 миллиарда человек по всему миру из более чем 184 стран и почти 7000 городов. Россия официально присоединилась к "Часу Земли" с 2009 года.

Традиционно в рамках "Часа Земли" WWF России проводит сбор подписей в поддержку природоохранных инициатив.

Принять участие в акции может каждый. Для этого достаточно 30 марта с 20:30 до 21:30 погасить в доме свет и выключить все электроприборы. Получить подробную информацию об акции, поддержать одну или несколько природоохранных инициатив, рассказать об экологических проблемах своего региона и взять на себя обязательства, которые помогут сохранить природу, можно на официальном сайте акции.

