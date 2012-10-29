Владельцы экзотических домашних животных организовали тараканьи бега

В Государственном биологическом музее имени К.А. Тимирязева 21 октября прошла необычная программа "Экзотикум". Владельцы экзотических животных рассказывали всем желающим о тонкостях содержания своих подопечных, а также организовали тараканьи бега, информирует пресс-служба столичного комитета ветеринарии.

"Змеи, вараны, черепахи, хамелеоны, палочники, лягушки, пауки - вот далеко не полный список участвовавших в экспозиции животных. В качестве еще одного необычного экспоната были представлены плотоядные растения", - говорится в сообщении.

Увлекательные мероприятия были организованы и для детей. Участники встречи устроили тараканьи бега, для ребят провели биологические игры и конкурс рисунков.

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