Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную итогам акции "Выбираю чистый воздух"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

26 сентября в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная объявлению победителей и подведению итогов первой Всероссийской акции "Выбираю чистый воздух".

В мероприятии примут участие:



первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Константин Цыганов;

руководитель проектного офиса федерального проекта "Чистый воздух" Максим Корольков;

председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ Елена Шаройкина;

председатель совета московского отделения Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов;

многократная чемпионка России по легкой атлетике, заслуженный мастер спорта Елена Коробкина (онлайн).

Смотрите трансляцию 26 сентября в 13:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.