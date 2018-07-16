Более тысячи кустарников и 40 деревьев высадят в Южнопортовом районе осенью

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Более тысячи кустарников и 40 деревьев высадят на территории Южнопортового района Москвы этой осенью, сообщает Агентство "Москва".

Как рассказали в управе района, план посадки деревьев и кустарников на объектах озеленения сформирован и утвержден. Пожелания жителей учтены. Озеленение планируется осуществить на 23 адресах района.

Подчеркивается, что в весенний период работы по цветочному озеленению были выполнены в полном объеме.

В апреле 2018 года в районе высадили 25 деревьев. Среди них клены, каштаны, липы и яблони. Также было посажено 996 кустарников. Это кусты боярышника, сирени, барбариса и другие.