Пикниковый городок откроют в парке "Кузьминки-Люблино"

Пикниковый городок появится в природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино", информирует пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"17 октября Управление ООПТ по ЮВАО Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы установит пикниковый городок в лесопарковой части в районе Жулебино (ПИП "Кузьминки-Люблино", 13 квартал)", - говорится в сообщении.

Вся мебель будет сделана из дерева. В парке разместят десять столов с лавками, три скамейки, два мангала. Помимо этого, в зоне отдыха появятся контейнеры для сбора мусора, указатели, информационные стенды, а также бочки для использованных углей.

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