Эколог рассказал об опасности немытых окон

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Директор лаборатории "Экология жизненного пространства" Антон Ястребцев рассказал радио Sputnik, что грязь, которая скапливается на окнах, может быть опасной для здоровья.
"Если не смыть эту грязь, содержащую, между прочим, сажу и канцерогенные вещества, она может залететь в помещение с порывом ветра и попасть в легкие", – объяснил эксперт.
Эколог посоветовал мыть окна не реже, чем два раза в год. По его словам, особенно это рекомендуется тем, кто страдает от аллергии, так как состав пыли летом и зимой разный.
Летом это преимущественно пыльца, тополиный пух и грязь растительного происхождения, а зимой больше накапливается сажа и хлориды, добавил Ястребцев.
Кроме того, он отметил, что чем выше освещенность помещения и чем больше в нем естественного света, тем комфортнее себя чувствует человек.
Немецкие ученые ранее пришли к выводу, что использование экономного режима в стиральных машинах может представлять угрозу для здоровья человека, так как не позволяет уничтожать опасные бактерии.
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