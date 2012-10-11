Фестиваль экологических театров состоится 15 октября

II фестиваль экологических театров пройдет на сцене Центра детского и юношеского творчества "Бибирево" 15 октября.

На фестивале выступят молодые актеры, которые постараются привлечь внимание к экологическим проблемам, в том числе – проблеме постоянного увеличения количества мусора и необходимости его безотходной переработки. Актеры предложат и свои решения проблемы.

Зрители увидят коллекцию шляп из мусора и природного материала и костюмы из журналов, скотча и картона. В коллекции можно будет узнать образы литературных произведений – Снежную королеву, Миледи, Даму с собачкой и других.

В мероприятии примут участие дизайн-студии, музыкальные театр-студии, экологические театры моды и творческие союзы, сообщает пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Начало мероприятия в 11 часов.

Центр детского и юношеского творчества "Бибирево" находится по адресу: улица Лескова, дом 7.