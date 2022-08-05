05 августа 2022, 10:54Общество
Врач рассказала, при каких болезнях не стоит есть мороженое
Фото: depositphotosAbElenaa
Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова назвала болезни, при которых не стоит употреблять мороженое, напитки со льдом, а также сильно охлажденные закуски и салаты.
"Это, например, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, когда происходит заброс содержимого желудка в пищевод. Холодные продукты и напитки могут ухудшать течение этого заболевания. Также холодные продукты не рекомендованы при заболеваниях желчного пузыря, при желчекаменной болезни. Регулярное употребление холодных продуктов при проблемах с пищеварением может вызывать вздутие, нарушение стула", – рассказала Круглова в интервью радио Sputnik.
Диетолог отметила, что в некоторых случаях употребление холодных продуктов может спровоцировать головную боль. Также холодные напитки и еда могут привести к развитию простуды, если человек уже "встретился" с соответствующей инфекцией, пояснила врач.
Ранее врач-отоларинголог Владимир Зайцев рассказал, можно ли лечить больное горло мороженым. По его словам, данный метод не поможет поправиться. Он отметил, что любой холод приводит к спазмированию сосудов, а при воспалительном процессе это может только навредить.
Врач посоветовал при заболевшем горле употреблять пищу комфортной температуры. Также он отметил, что еда не должна быть острой или соленой.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!