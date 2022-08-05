Врач рассказала, при каких болезнях не стоит есть мороженое

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Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова назвала болезни, при которых не стоит употреблять мороженое, напитки со льдом, а также сильно охлажденные закуски и салаты.

"Это, например, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, когда происходит заброс содержимого желудка в пищевод. Холодные продукты и напитки могут ухудшать течение этого заболевания. Также холодные продукты не рекомендованы при заболеваниях желчного пузыря, при желчекаменной болезни. Регулярное употребление холодных продуктов при проблемах с пищеварением может вызывать вздутие, нарушение стула", – рассказала Круглова в интервью радио Sputnik.

Диетолог отметила, что в некоторых случаях употребление холодных продуктов может спровоцировать головную боль. Также холодные напитки и еда могут привести к развитию простуды, если человек уже "встретился" с соответствующей инфекцией, пояснила врач.

Ранее врач-отоларинголог Владимир Зайцев рассказал, можно ли лечить больное горло мороженым. По его словам, данный метод не поможет поправиться. Он отметил, что любой холод приводит к спазмированию сосудов, а при воспалительном процессе это может только навредить.

Врач посоветовал при заболевшем горле употреблять пищу комфортной температуры. Также он отметил, что еда не должна быть острой или соленой.



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