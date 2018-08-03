Ученые рассказали, какие продукты могут снизить тревожность

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Сотрудники Ирландского национального университета в Корке выяснили, что некоторые продукты помогают снизить чувство тревоги. Об этом пишут "Аргументы недели".
В ходе эксперимента ученые поместили две группы лабораторных мышей в стрессовые условия. В рацион грызунов одной из групп включили продукты, которые содержат клетчатку. Их кормили зерновыми, бобовыми и овощами, уточняет The Journal of Physiology.
По словам исследователей, благодаря клетчатке в толстой кишке мышей вырабатывались короткоцепочные жирные кислоты, способные значительно улучшить пищеварение. Мыши из первой группы показали лучшие результаты на поведенческих тестах, чем их собратья из второй группы.
На основе этих опытов ученые установили, что пища, богатая клетчаткой, действительно, способствует снижению уровня тревожности,
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: