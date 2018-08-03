Ученые рассказали, какие продукты могут снизить тревожность

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Сотрудники Ирландского национального университета в Корке выяснили, что некоторые продукты помогают снизить чувство тревоги. Об этом пишут "Аргументы недели".

В ходе эксперимента ученые поместили две группы лабораторных мышей в стрессовые условия. В рацион грызунов одной из групп включили продукты, которые содержат клетчатку. Их кормили зерновыми, бобовыми и овощами, уточняет The Journal of Physiology.

По словам исследователей, благодаря клетчатке в толстой кишке мышей вырабатывались короткоцепочные жирные кислоты, способные значительно улучшить пищеварение. Мыши из первой группы показали лучшие результаты на поведенческих тестах, чем их собратья из второй группы.

На основе этих опытов ученые установили, что пища, богатая клетчаткой, действительно, способствует снижению уровня тревожности,