Физкульт-привет! Где можно покататься на лыжах и коньках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В этом зимнем сезоне москвичи и гости города могут покататься на коньках и лыжах в природных парках столицы. Там работают девять катков и 50 лыжных прогулочных маршрутов, сообщает портал мэра и правительства Москва.
Катки с естественным льдом открылись на территории пляжа № 2 в Серебряном бору, в музее-заповеднике "Царицыно" и лесопарке "Кусково" − на 3-й Музейной улице, у дома № 40, строения 1.
Помимо них, прокатиться можно на одном из шести катков с искусственным ледовым покрытием. Они расположены по следующим адресам:
музей-заповедник "Царицыно", долина реки Язвенки, Шипиловский проезд, напротив дома № 63,
парк "Москворецкий", Крылатская улица, дом № 16,
парк "Битцевский лес", Старобитцевская улица, напротив дома№ 23,
парк "Лосиный Остров", Лосиноостровский лесопарк, квартал 13/1,
парк "Лосиный Остров", Курганская улица, напротив дома 6/10,
заказник "Теплый Стан", улица Островитянова, дом № 10, строение 1.
В вечернее время все катки освещаются. Для посетителей оборудовали раздевалки, туалеты и пункты проката катков.
Активно отдохнуть в природных парках столицы могут и те, кто предпочитает конькам лыжи. Общая длина 50 лыжных прогулочных маршрутов превышает 150 километров. Все маршруты отмечены точками "Старт" и "Финиш", а схема движения показана на специальных информационных щитах.
Кроме того, зимой на городских природных парках проведут более 95 эколого-просветительских и спортивных мероприятий. В их числе − моржевание, легкоатлетические кроссы и игра в футбол на снегу.
Ранее сообщалось, что с 29 декабря в парке "Сокольники" работает бесплатный каток с естественным льдом "Гигант". Гости парка также смогут бесплатно покататься на другом катке − под названием "Сказка в лесу". Всего в столице насчитывается более 1430 катков.
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